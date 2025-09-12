Prefeitura de Porto Velho realiza a campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa” para cuidar melhor dos espaços públicos

Publicada em 12/09/2025 às 11h17
Com o intuito de promover a conscientização dos moradores sobre a importância da limpeza urbana, incentivar a separação de resíduos e o cuidado coletivo com os espaços públicos, a Prefeitura de Porto Velho realiza a campanha “Cidade Limpa, Cidade Consciente. A campanha já está em andamento, mas um evento especial será realizado no dia 22 de setembro, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. Outro evento está marcado para a próxima segunda-feira (15), na Escola Major Guapindaia (parceira do projeto), localizada no bairro São João Bosco, que promete mobilizar a comunidade escolar.
Com o slogan “Uma cidade limpa começa com o cuidado de cada um de nós”, a campanha terá mutirão de limpeza em espaços públicos e vai mobilizar 15 escolas públicas e particulares localizadas próximo de praças, quadras esportivas, campos de futebol, parques e espaços de convivência, em ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
“Teremos oficinas de separação do lixo, palestras rápidas nas escolas sobre resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, entrega simbólica de sacos coloridos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para estudantes e voluntários, além de divulgação nas mídias digital e tradicional”, informou o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede.
Nas mídias digitais serão utilizadas as hashtags oficiais: #PortoVelhoConsciente, #MinhaPortoVelhoLimpa e #DiaMundialdaLimpeza. Haverá o reconhecimento para a “Escola Consciente, os Sentinelas da Limpeza”, para a escola que conseguir levantar o maior volume de lixo e as praças e áreas públicas mais limpas e organizadas após a ação, receberão certificado simbólico da prefeitura.
“A ideia é que cada escola mobilize em média 50 alunos para formar equipes com 10 integrantes cada uma. Estimamos a participação de 750 estudantes em 75 equipes”, comentou o secretário da Seinfra.
ESCOLAS PARCEIRAS
- Escola Municipal Guadalupe – bairro Cuniã;
- Escola Municipal Oswaldo Piana – bairro Nacional;
- Colégio Mineiro – bairro Flodoaldo Pontes Pinto;
- Escola Carmela Dutra – bairro Arigolândia;
- Escola Cívico-Militar Getúlio Vargas – bairro Mocambo;
- Escola Capitão Cláudio – bairro Cidade do Lobo;
- Escola Flora Calheiros – bairro Esperança da Comunidade;
- IFRO – bairro Flodoaldo Pontes Pinto;
- Escola Municipal Eduardo Lima e Silva – bairro Nova Floresta;
- Escola Municipal José Otino de Freitas – bairro Marechal Rondon;
- Escola Daniel Neri – bairro Juscelino Kubitschek (JK);
- Escola Major Guapindaia – bairro São João Bosco;
- Escola Joaquim Vicente Salazar – bairro Cohab;
- Colégio Sapiens – bairro Embratel;
- Escola Duque de Caxias – bairro Arigolândia.
ESPAÇOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS
- Escola Municipal Guadalupe – Praça do Guajará;
- Escola Municipal Oswaldo Piana – Quadra Esportiva João Lima;
- Centro de Ensino Mineiro – Praça 22 de Dezembro;
- Escola Carmela Dutra – Praça Aluízio Ferreira;
- Escola Cívico-Militar Getúlio Vargas – Eco Parque Mocambo;
- Escola Capitão Cláudio – Eco Prque Pirarucu;
- Escola Flora Calheiros – Praça Mamoré;
- IFRO – Parque da Cidade;
- Escola Municipal Eduardo Lima e Silva – Campo do Florestão;
- Escola Municipal José Otino de Freitas – Praça Marechal;
- Escola Daniel Neri – Praça CEU;
- Escola Major Guapindaia – Praça São João Bosco;
- Escola Joaquim Vicente Salazar – Campo Abobrão;
- Colégio Sapiens – Skate Parque;
- Escola Duque de Caxias – Praça Deroche.
