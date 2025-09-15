Prefeitura de Porto Velho promove ação voltada à saúde mental dos servidores

Publicada em 15/09/2025 às 11h50
Com o objetivo de reforçar a valorização à vida e o cuidado com a saúde mental, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), promoveu nesta sexta-feira (12) uma palestra dedicada aos servidores municipais. O encontro aconteceu no auditório da secretaria e foi conduzido pela psicóloga Ludney Mendes, da clínica Total Life, contratada da administração municipal.
A atividade faz parte da agenda de ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores da administração pública e buscou conscientizar sobre acolhimento, prevenção e atenção a fatores de risco relacionados à saúde mental. O encontro contou com dinâmicas laborais, exibição de vídeos motivacionais e momentos de integração entre os servidores.
Durante a palestra, Ludney Mendes destacou a necessidade do cuidado contínuo com a saúde emocional. “Os servidores precisam estar atentos aos sinais dos colegas, dispostos a ouvir e aconselhar. Esse olhar humano é fundamental para a prevenção”, afirmou.
SETEMBRO AMARELO
O mês de setembro é mundialmente marcado pela cor amarela, que simboliza luz, esperança e atenção. Em 2025, a campanha tem como tema “Se precisar, peça ajuda”, incentivando a quebra de tabus e o fortalecimento de redes de apoio.
Foram reforçados os principais canais de atendimento disponíveis:
• CVV (Centro de Valorização da Vida): 188 – atendimento gratuito e sigiloso;
• CAPS e Unidades Básicas de Saúde: acompanhamento psicológico e psiquiátrico;
• Redes de apoio: familiares, amigos, professores e líderes comunitários
COMPROMISSO DA GESTÃO
O secretário da Semad, Antônio Figueiredo, ressaltou a responsabilidade da gestão em valorizar a vida dos servidores. “O servidor deve valorizar sua saúde mental, incluindo também a vida familiar e espiritual. A saúde emocional é a base de todas as atividades do dia a dia, e precisamos que vocês estejam bem para que o serviço público aconteça com qualidade. Cada entrega diária só é possível graças ao empenho e dedicação de vocês. Nossa secretaria estará sempre de portas abertas para acolher e apoiar quem necessitar de ajuda”, declarou.
A psicóloga organizacional da Semad, Andreza Guerra, lembrou que a pauta não se restringe apenas ao Setembro Amarelo. “O cuidado com os servidores de todas as secretarias é contínuo e essencial para um serviço público mais humano”, afirmou.
A ação vai além de um evento pontual e reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em ser referência no acolhimento e na valorização da vida dentro do serviço público. A proposta é estimular gestores e servidores a construírem ambientes de trabalho mais saudáveis, empáticos e solidários, fortalecendo a qualidade de vida de quem atua diariamente no atendimento à população.
