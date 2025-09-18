Prefeitura de Porto Velho participa do II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista

Publicada em 18/09/2025 às 16h21
A Prefeitura de Porto Velho participou, na quarta-feira (17), das 8h às 17h30, do II Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista, realizado pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Cerca de 30 servidores municipais da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e de outras secretarias, participaram do importante momento de aprendizado.
O objetivo do seminário foi ampliar a formação contínua e oferecer subsídios práticos aos servidores e demais públicos da Emeron, considerando a necessidade de atualização sobre os avanços no conhecimento e nas práticas de apoio a pessoas com TEA.
Evento orientou ainda que os participantes possam, a partir de evidências científicas, aprimorar suas habilidades de acolhimento e apoio a pessoas com TEA, atuando com mais segurança em situações desafiadoras e contribuindo para a criação de um ambiente mais humano e funcional, tanto no sistema judiciário quanto na sociedade em geral.
Cerca de 30 servidores municipais participaram do importante momento de aprendizado
A programação do evento incluiu palestras que abordaram desafios para acessibilidade e inclusão, efetivação de políticas públicas, talentos e esperança de pessoas com TEA, além de um workshop sobre a construção de uma sociedade acolhedora.
“Sinto-me honrado de estar presente nesse seminário de tanto significado. Esse II Seminário sobre Transtorno de Aspecto Autista é mais do que um espaço de discussão, é uma expressão concreta de compromisso institucional com a inclusão, a escuta qualificada e a construção de uma justiça mais humana, acessível e empática. Que esse seminário seja fértil em aprendizado e nos ensine a continuar construindo uma Justiça que compreende, respeita e acolhe a todos”, disse o desembargador Roosevelt Queiroz Costa, decano do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, representando o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, na abertura do evento.
“Realizar a segunda edição desse evento aqui em Porto Velho, e também em Cacoal, como fizemos no primeiro seminário, é motivo de grande satisfação, mas também de enorme responsabilidade. Satisfação porque demonstrou o êxito da edição anterior que despertou grande interesse e mobilização da sociedade civil, e responsabilidade porque reafirma a necessidade de manter vivo esse diálogo tão sensível e necessário para a nossa sociedade. Registro a minha mais profunda admiração aos pais e familiares aqui presente, pela abnegação, dedicação incansável, e luta diária por um mundo mais compreensível e acolhedor. Vocês são os verdadeiros protagonistas na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse o diretor da Escola da Magistratura, desembargador Alexandre Miguel.
Programação do evento incluiu palestras e um workshop sobre a construção de uma sociedade acolhedora.
“É essencial reconhecer que não basta nós termos leis, termos diagnósticos; nós precisamos preparar os nossos servidores e gestores, toda estrutura da Prefeitura de Porto Velho, para que haja uma forma educada, respeitosa, de tratar a pessoa com deficiência. Que esse seminário, seja muito mais que aprendizagem, que seja um marco na afirmação de uma cidade mais justa, inclusiva e humana. Manifestar o meu profundo respeito e nossa profunda gratidão, em nome do prefeito Léo Moraes e nossa secretária de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz, a Emeron e a todos que se dedicam a fazer essa parceria em prol da inclusão”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília, na abertura do seminário.
“Nosso objetivo é garantir que profissionais que atuam nos Cras, escolas, UBS, UPAs e demais equipamentos públicos possam oferecer um atendimento cada vez mais qualificado às pessoas autistas e suas famílias. Com capacitação, conhecimento e cooperação, estamos construindo uma Porto Velho mais inclusiva e comprometida com os direitos das pessoas com deficiência”, completou Tércia Marília.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!