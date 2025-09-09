Prefeitura de Porto Velho oferece acolhimento psicológico ao servidor municipal

Publicada em 09/09/2025 às 16h16
A atenção com a saúde mental tem se tornado cada vez mais necessária na sociedade, e no serviço público não poderia ser diferente. Comprometida com o bem-estar emocional dos servidores, a Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Administração (Semad), desenvolve uma iniciativa voltada ao acolhimento psicológico dos servidores municipais.
De acordo com o secretário da Semad, Antônio Figueiredo, o serviço oferece atendimento psicológico gratuito, com o objetivo de promover qualidade de vida, equilíbrio emocional e maior produtividade no ambiente de trabalho para profissionais que estejam enfrentando adoecimento psicológico.
Entre as competências da divisão de Apoio Psicossocial (Diap) estão: realizar atendimento e monitoramento psicológico, por período limitado, sem caráter clínico, quando necessário ou solicitado pelas secretarias municipais, ou através de demandas espontâneas pelo servidor, realizando encaminhamentos a instituições e profissionais habilitados.
Além disso, a divisão também faz a busca ativa dos servidores evadidos ou em processo disciplinar de abandono de cargo, quando necessário ou solicitado, acolher, encaminhar para tratamento e monitorar psicossocialmente os servidores municipais que apresentam o comportamento de adição, promover programas, projetos e campanhas sobre conscientização, educação e orientação dos servidores para a prevenção de doenças ocupacionais relacionadas ao bem-estar biopsicossocial.
O SERVIÇO
O Departamento de Saúde Ocupacional (CSO), a partir da Diap, apresenta o serviço especializado de atendimento psicológico que oferece a escuta humanizada aos servidores municipais que sentem a necessidade de suporte psicológico. De acordo com a psicóloga da Semad, Andreza Barbosa, servidores acolhidos e fortalecidos emocionalmente refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados à população porto-velhense.
Esse serviço foi idealizado como forma de acolher os servidores que estão passando por algum tipo de dificuldade no trabalho e não sabem por onde buscar ajuda pra investir na saúde mental. Ele serve como espaço de acolhimento, onde a gente escuta a demanda do servidor e faz alguns direcionamentos para eles investirem nesse cuidado, encaminhando para atendimentos externos”, disse a psicóloga.
Andreza Barbosa destaca ainda que o objetivo da Semad é sempre oferecer um espaço de acolhimento breve e focal para o servidor que esteja enfrentando um período de sofrimento emocional decorrente das questões relacionadas às atividades laborais. Bem como visa a promoção da qualidade de vida e saúde emocional.
Segundo o assessor executivo do gabinete da Semad, Felipe Ampuero Marques, a secretaria segue atuando para que de forma preventiva no cuidado com a saúde mental e proporcionar maior bem-estar aos trabalhadores do serviço municipal de Porto Velho. “A atual gestão segue preocupada com a saúde mental dos servidores municipais. Esse é um tema que merece sempre a nossa atenção especial, por isso, além desse atendimento aqui na secretaria, também realizamos palestras e eventos em outras pastas”, concluiu.
Os servidores interessados podem realizar o agendamento pelo site: https://agendamentoonline.portovelho.ro.gov.br/. Vale destacar que o serviço de apoio psicossocial é ofertado nos períodos matutino e vespertino. Para informações ou agendamentos, a Semad também oferece o contato pelo WhatsApp (69) 98423-6412.
