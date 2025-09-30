Prefeitura de Porto Velho intensifica limpeza no canal entre as avenidas Calama e Abunã para evitar alagamentos

Publicada em 30/09/2025 às 16h04
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue desenvolvendo um cronograma de serviços voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesta semana, a equipe iniciou um importante trabalho de limpeza no canal localizado entre as avenidas Calama e Abunã, além de realizar a manutenção de todo o entorno da área.
O canal é um ponto estratégico para o escoamento da água das chuvas, mas, ao longo do tempo, vem acumulando resíduos e vegetação que prejudicam sua função. A ação da Seinfra tem como principal objetivo devolver a fluidez natural da água e evitar possíveis alagamentos em períodos de chuvas mais intensas, problema recorrente em diferentes pontos da cidade, que aos poucos está sendo solucionado.
Além da retirada de entulho e lixo doméstico descartado de forma irregular, o serviço contempla a remoção de vegetação excessiva e o nivelamento das margens do canal. O trabalho, que envolve coleta manual, roçagem e rastelagem está sendo realizado por equipes treinadas para atuar de forma ágil e segura.
De acordo com a Seinfra, a iniciativa busca oferecer mais infraestrutura e segurança aos moradores que vivem próximos à área, garantindo também mais segurança e bem-estar.
“A limpeza dos canais é considerada uma ação preventiva de grande importância, pois reduz riscos de enchentes, melhora o escoamento e contribui para a preservação do espaço urbano”, diz secretário-executivo de Saneamento Básico, Giovanni Marini.
Os serviços também incluem a retirada de resíduos nas vias próximas, evitando que o material volte a cair dentro do canal. Com isso, a Prefeitura reforça o compromisso em manter a cidade mais limpa e organizada.
A Prefeitura de Porto Velho reforça ainda o pedido para que a população colabore, evitando o descarte de lixo em locais inadequados. A conscientização dos moradores é fundamental para que os serviços realizados tenham maior durabilidade e eficácia.
Com o avanço da limpeza, a expectativa é que o canal volte a exercer plenamente sua função, trazendo benefícios diretos tanto para a infraestrutura da cidade quanto para a rotina dos moradores. Essa é mais uma ação da Seinfra que reafirma o compromisso da gestão municipal em investir na limpeza e melhoria dos espaços urbanos.
