Prefeitura de Porto Velho instala “tubão” de dois metros para evitar alagamentos no Três Marias

Cumprindo determinação do prefeito Léo Moraes, trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) deram início, na manhã desta sexta-feira (26), ao serviço de limpeza e instalação de um tubo de dois metros de diâmetro para dar vazão à água da rua Capão da Canoa até a rua Ponta Negra, no bairro Três Marias, zona Leste da cidade.
Essa área é um dos pontos que historicamente registram alagamentos durante o período de chuvas mais intensas na capital rondoniense, devido a uma manilha de pequeno porte instalada no local, que não consegue dar vazão suficiente à água.
De acordo com o diretor de Obras da Seinfra, Arnaldo Fortes, para que o serviço seja realizado de maneira eficiente, foi necessário fazer a limpeza do entorno do local onde o tubo será instalado, garantindo a qualidade da obra.
“Como a manilha era de diâmetro pequeno e o volume de água muito grande nessa região, agora, instalando esse tubo que é de dois metros de altura por dois metros de comprimento, vamos aumentar a vazão da água e evitar problemas até a rua Capão da Canoa e imediações”, explicou o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede.
Para o morador do bairro Três Marias, Railson Rosemiro, o sentimento é de dever cumprido, uma vez que a comunidade vem há vários anos clamando por uma ação efetiva que amenize os graves transtornos causados pelas constantes alagações.
“Quando a gente vê o tamanho da obra, acredita que as coisas irão se resolver. Aliás, já está melhorando: por conta dos serviços de compactação que foram realizados recentemente, a água já não está mais acumulando como antes. Vamos esperar para que, neste inverno que se aproxima, esses serviços já mostrem resultado”, argumentou Railson Rosemiro.
“As obras da Seinfra também integram as ações do programa Cidade Limpa, motivo pelo qual a conscientização ambiental da comunidade se torna um fator fundamental para a melhoria da qualidade de vida e o fim dos alagamentos”, disse o prefeito Léo Moraes.
Focada em ações envolvendo os serviços de infraestrutura básica, a Prefeitura de Porto Velho já conseguiu aprovação para um investimento de R$ 200 milhões a fim de solucionar a questão da drenagem da cidade.
