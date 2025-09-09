Prefeitura de Porto Velho inicia nova sinalização horizontal e vertical na rua Irmã Capelli

Publicada em 09/09/2025 às 16h37
Com o objetivo de aumentar o número de vagas de estacionamento e melhorar o fluxo de veículos na região central da capital, a Prefeitura de Porto Velho, iniciou a execução da pintura da nova sinalização horizontal e vertical na rua Irmã Capelli, na lateral do prédio do Tudo Aqui, próxima à avenida Sete de Setembro.
O trabalho de pintura começou na última semana e deve ser concluído pelos próximos dias. De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Iremar Lima, a primeira etapa é com a sinalização horizontal e, em seguida, o serviço segue com a vertical.
“Nós começamos esse trabalho de pintura no sábado passado e já fizemos um lado. Mas essa etapa depende de outros fatores, por exemplo, aqui existe uma logística com relação ao espaço que está disponível para fazermos a sinalização, porque durante o dia a movimentação é muito grande e dificulta o trabalho da equipe e por isso vamos trabalhar mais no período da noite”, disse o secretário.
O canteiro central foi retirado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e as laterais da via darão lugar a vagas de estacionamento em ângulo de 45°, modelo que facilita a manobra e praticamente dobra a capacidade de vagas. A equipe da Seinfra também fez a pavimentação asfáltica, oferecendo uma nova estrutura para a via e preparando o espaço que receberá a marcação das vagas de estacionamento.
Ao todo, estão previstas mais de 50 novas vagas disponíveis para carros e motos, o que vai organizar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos.
ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
Ainda de acordo com o secretário da Semtran, além da sinalização, no trecho da rua Irmã Capelli a Prefeitura também reservou espaço para pessoas com deficiência e idosos. Outro destaque é referente à implementação de quatro áreas verdes que serão construídas na rua, ou seja, serão plantadas árvores que contribuirão com o paisagismo na região central da capital.
“O prefeito Léo Moraes sempre pensa na acessibilidade e inclusão no nosso município, por isso a gente deixou reservadas várias vagas para PcD e idosos, para garantir mais acessibilidade em especial nessa região da cidade, levando ainda em consideração que o Tudo Aqui atende diariamente inúmeras pessoas”, finaliza o secretário.
A Prefeitura reforça que com essa medida também vai ampliar o movimento no comércio no centro, já que mais pessoas terão condições de estacionar com facilidade para realizar compras e serviços. Além disso, toda a via será totalmente iluminada, reforçando a sensação de segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam na região.
