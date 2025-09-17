Prefeitura de Porto Velho inicia limpeza e encascalhamento das ruas Aruanã e Jaraqui

Publicada em 17/09/2025 às 16h07
Após anos de dificuldades enfrentadas pela comunidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou, nesta semana, os serviços de limpeza e encascalhamento das ruas Aruanã e Jaraqui, no bairro Lagoa.
A medida atende a uma antiga demanda da população local que, segundo relatos, enfrentava constantes problemas com buracos, lama e acúmulo de sujeira, tornando o trecho quase intransitável durante o período chuvoso.
A realidade dos moradores começou a mudar esta semana, com a chegada das equipes da Prefeitura. O local, que há muito tempo convivia com sérios problemas de infraestrutura, está passando por um processo de limpeza e, em seguida, será encascalhado. A ação tem o objetivo de melhorar a trafegabilidade e, consequentemente, a qualidade de vida da população.
Jeiciane Carvallho afirmou que o local ficava praticamente intransitável por conta dos buracos e da lama
Segundo relatos dos moradores, as dificuldades eram especialmente graves durante a temporada de chuvas, quando poças de lama se formavam em diversos pontos, dificultando a passagem de veículos e até mesmo o deslocamento a pé.
“Aqui ficava praticamente intransitável por conta dos buracos e da lama. Agora, com a Prefeitura realizando a limpeza, a situação vai melhorar muito para nós. Estamos muito felizes que a Prefeitura está dando atenção ao nosso bairro”, afirmou a moradora da rua Aruanã, Jeiciane Carvallho.
A intervenção da Seinfra visa devolver a dignidade aos moradores que aguardavam, há anos, uma solução para o problema. O serviço de limpeza retira entulhos, enquanto o encascalhamento proporciona maior firmeza ao solo, reduzindo a probabilidade de recorrência dos mesmos problemas.
Meta é ampliar a mobilidade urbana e minimizar os transtornos causados pelas chuvas
De acordo com a Secretaria, essa ação faz parte de um cronograma maior de manutenção e recuperação das ruas não pavimentadas em diversos bairros da cidade. A meta é ampliar a mobilidade urbana e minimizar os transtornos causados pelas chuvas.
Além de melhorar a trafegabilidade, a limpeza das ruas também tem impacto na saúde pública, já que a água acumulada nos buracos representava um risco para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. O acúmulo de lixo e a poeira também geravam desconforto e preocupações ambientais.
A Seinfra reforça que os trabalhos seguirão avançando e que a participação da comunidade é essencial para manter as ruas limpas e bem conservadas.
