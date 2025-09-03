Prefeitura de Porto Velho entrega escritura para famílias contempladas pela regularização fundiária

Publicada em 03/09/2025 às 08h43
O sonho de ser o proprietário de fato e de direito das suas moradias se tornará realidade para diversas famílias que residem no bairro Socialista I, Assentamento Nova Aliança, Loteamento Jardim Miraflores e empreendimento Veredas II na capital de Rondônia.
No próximo sábado (6), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), entregará as escrituras dos lotes para os moradores contemplados pela regularização fundiária no município. A cerimônia será realizada no Teatro Banzeiros, a partir das 8h.
“Temos a alegria de convidar todos os moradores contemplados para esse momento histórico. Só lembrando que a solenidade é exclusiva para quem mora nessas áreas mencionadas e que já foram atendidos pela nossa equipe técnica”, disse o titular da Semdec, Raimundo Alencar.
Ele acrescentou que os beneficiados já foram notificados e estão prestes a conquistar a tão sonhada escritura definitiva de seus imóveis. Porém, os moradores desses bairros que ainda não receberam a notificação, devem procurar a sede da Semdec o mais rápido possível para resolver as pendências, caso contrário não poderão receber o documento.
A Semdec está localizada na avenida Abunã, nº 868, bairro Olaria, região central de Porto Velho, na antiga Semur.
SERVIÇO
Entrega de escrituras definitivas
Local: Teatro Banzeiros – rua José do Patrocínio, Nº 110, Centro
Data: 6 de setembro (sábado)
Horário: a partir das 8h
Texto: Augusto Soares
