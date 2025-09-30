Prefeitura de Porto Velho encerra 1ª turma do Curso de Atualização para Agentes Municipais de Trânsito

Publicada em 30/09/2025 às 10h57
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), realizou na última semana, no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, a solenidade de encerramento da primeira turma do Curso de Atualização para Agentes Municipais de Trânsito.
Previsto pela Portaria Senatran nº 966/2022, o curso ofereceu 32 horas de capacitação, reunindo aulas presenciais, estudos de caso e visitas técnicas. A iniciativa tem como objetivo manter os profissionais sempre atualizados sobre legislação, fiscalização, ética e boas práticas, além de introduzir conteúdos extras, como atendimento humanizado e mediação de conflitos ao longo dos debates.
No total, 40 agentes concluíram a primeira formação e, na sexta-feira (26), uma segunda turma teve início, com 41 participantes. Segundo a Semtran, a capacitação reflete o compromisso da Prefeitura em preparar profissionais mais eficientes e humanizados, capazes de contribuir para um trânsito mais seguro, organizado e alinhado às necessidades da sociedade.
O agente de trânsito Do Carmo, que participou do curso, destacou o impacto direto do aprendizado em sua rotina de trabalho. “Esse curso trouxe muito conhecimento prático e atualizado. Me sinto mais preparado para atuar nas ruas, orientando motoristas e pedestres, além de realizar fiscalizações de forma mais eficiente e humanizada. Para os colegas que vão iniciar a nova turma, deixo a mensagem de que aproveitem ao máximo, porque cada módulo acrescenta bastante na nossa atuação diária”, afirmou.
O agente Marcos Lago também avaliou a capacitação como fundamental para a rotina dos profissionais. “Esse treinamento nos dá ferramentas para melhorar o atendimento à população e reforçar nosso papel na prevenção de acidentes. Aprendemos não apenas sobre normas de trânsito, mas também sobre como lidar melhor com as pessoas em situações de conflito no dia a dia”, ressaltou.
O conteúdo foi dividido em módulos específicos:
-Legislação de Trânsito Aplicada – 12 horas de duração;
-Ética e Cidadania – 4 horas de duração;
-Operação e Fiscalização de Trânsito – 16 horas de duração.
Além dos módulos, os participantes discutiram estudos de caso, atividades e simulações. A diretora do Departamento de Tráfego da Semtran, Carolina Ramos, explicou os objetivos e expectativas da pasta em relação à capacitação. “O principal objetivo foi atualizar os agentes de trânsito, trazendo não apenas o conhecimento técnico, mas também comportamental. Preparando para a transição do auto físico para o digital, priorizando a atualizações de artigos e sinalização, além de reforçar condutas e boas práticas. Esperamos que, com isso, os agentes possam oferecer um trabalho mais eficiente e moderno”, disse.
Carolina também destacou que o feedback dos participantes foi positivo e que a população já poderá perceber os resultados. “O retorno dos agentes foi muito satisfatório. Muitos relataram que os estudos de caso e as atividades ajudaram a trazer mais segurança e clareza nas abordagens. A expectativa é que os efeitos dessa capacitação se reflitam em um trânsito mais seguro, com agentes mais preparados para orientar e fiscalizar com mais responsabilidade”, completou.
O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do investimento na qualificação dos servidores. “Porto Velho cresce e a mobilidade urbana precisa acompanhar esse desenvolvimento. Esse curso é um marco no nosso compromisso com a segurança viária e com a valorização dos servidores. Agentes bem preparados significam mais segurança para todos e um trânsito mais organizado para nossa capital”, concluiu o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!