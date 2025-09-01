Prefeitura de Porto Velho divulga 4ª e 5ª convocações do cadastro reserva dos processos seletivos de programas de voluntariado

Publicada em 01/09/2025 às 11h38
A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a 4ª e a 5ª convocações do cadastro reserva dos processos seletivos dos Programas de voluntariado “Unidos pela Educação” (Edital nº 02/2025/ASTEC/SEMED) e “Unidos pela Educação Inclusiva” (Edital nº 01/2025/ASTEC/SEMED).
Os candidatos convocados devem comparecer a partir desta segunda-feira (1º) até a próxima sexta-feira (5), no Departamento de Gestão de Pessoas da Semed (DGP/Semed), localizado à rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças, 2º andar, munidos de documentação original e cópia.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Documento de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Comprovante de residência atualizado;
Atestado de aptidão física e mental (emitido há, no máximo, 90 dias por UBS);
Comprovante de conta-corrente no Banco do Brasil (conforme exigência do edital).
CONVOCAÇÕES
4ª Convocação – Programa “Unidos pela Educação”
Edital nº 02/2025/ASTEC/SEMED
CARGOS CONVOCADOS (ZONA RURAL)
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Alimentação
5ª Convocação – Programa “Unidos pela Educação Inclusiva”
Edital nº 01/2025/ASTEC/SEMED
CARGOS CONVOCADOS
Mediador da Aprendizagem (Zona Urbana)
Cuidador (Zona Rural)
A iniciativa integra as ações da Semed para fortalecimento da rede municipal de ensino por meio do engajamento voluntário da comunidade em atividades de apoio pedagógico e operacional.
Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Pereira Leocádio, o programa reforça o compromisso da gestão com a qualidade da educação e com a inclusão escolar. “Estamos ampliando o atendimento nas escolas com o apoio desses voluntários, fundamentais para o desenvolvimento de um ambiente escolar mais acolhedor e eficiente”, destacou o secretário.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Semed ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!