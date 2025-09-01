Prefeitura de Porto Velho dá início à Semana da Pátria com solenidade cívica e educativa

Publicada em 01/09/2025 às 11h51
O 7 de Setembro representa um dos marcos mais simbólicos na história do Brasil. Nessa data, em 1822, Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil, libertando o país do domínio colonial de Portugal e afirmando nossa condição de nação soberana no Brasil. Esse grito de independência, simbólico e poderoso, consolidou nosso desejo de autonomia e plantou os alicerces da identidade brasileira.
Ao celebrarmos essa data, lembramos sobre a construção da nossa nacionalidade, uma história entrelaçada com os valores democráticos, a pluralidade cultural e o respeito pela liberdade. O Dia da Independência é um momento de reafirmação do pertencimento, da responsabilidade cidadã e do amor pela pátria.
Amar o Brasil não é apenas entoar palavras bonitas. Amor à pátria se manifesta em atitudes concretas: respeito aos símbolos nacionais, solidariedade ao próximo, participação ativa nos destinos da comunidade e valorização da nossa cultura e instituições. Datas como o 7 de Setembro nos lembram desse compromisso diário, com a cidadania, a democracia e as liberdades fundamentais.
ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA
Com foco no fortalecimento do sentimento cívico e educativo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoverá o evento inaugural da Semana da Pátria 2025. Intitulado “Resgatando o Civismo”, o projeto lança o mote “Brasil que Vive em Nós” e busca resgatar o respeito e o entusiasmo pelos símbolos nacionais dentro da rede municipal de ensino Prefeitura de Porto Velho.
Para garantir segurança e organização, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) implementou oito pontos de interdição e proibição de estacionamento, além de rotas alternativas para o transporte coletivo na região do evento Porto Velho.
A Semana da Pátria, iniciada com essa solenidade institucional, oferece uma oportunidade valiosa para a comunidade de Porto Velho, em especial jovens e estudantes, experimentarem, vivenciarem e celebrarem os valores que nos unem como nação. Essa é uma semana para cultivar o carinho e o compromisso com nosso país.
PROGRAMAÇÃO
Hasteamento das bandeiras;
Desfile cívico, com fanfarra da Banda Laio acompanhando pelotões escolares;
Passeio histórico ao Complexo Madeira-Mamoré;
Apresentação da Banda da Polícia Militar de Rondônia, que executará o Hino Nacional e marchas cívicas Prefeitura de Porto Velho.
Data e local: Segunda-feira, 1º de setembro, às 16h, em frente ao Prédio do Relógio, sede da Prefeitura.
Participantes: Alunos das EMEF Antônio Ferreira, Padre Chiquinho, São Pedro e Nações, acompanhados por professores e a comunidade em geral. O evento é aberto ao público pela Prefeitura de Porto Velho.
