Prefeitura de Porto Velho começa a utilizar o Sistema Eletrônico de Informação (SEI)

Publicada em 01/09/2025 às 16h41
A Prefeitura de Porto Velho, por meio de um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), deu início, nesta segunda-feira (1º), a utilização ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), uma ferramenta criada com o intuito de gerir e produzir documentos e processos administrativos de maneira eletrônica.
Promover a eficiência administrativa, modernização dos serviços e com alto padrão em segurança, a nova ferramenta possibilita maior agilidade no encaminhamento de solicitações, além de promover uma maior transparência nas atividades do município promovendo modernização, redução de custos e sustentabilidade na gestão pública.
Vale destacar que, com a implementação do SEI, há também uma redução considerável de custos operacionais, como o uso de papel, impressão e transporte de documentos, além de promover um impacto positivo ambiental. O sistema permite o acompanhamento em tempo real dos processos, facilitando o fluxo de informações entre os setores da Prefeitura, contribuindo com a melhoria dos serviços prestados aos porto-velhenses, tornando a gestão mais ágil e acessível.
Além de reduzir a burocracia, a implantação do SEI permite a integração direta com órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e tribunais federais. A implantação ocorreu em etapas, com capacitações, reuniões setoriais e campanhas de divulgação por e-mail, intranet, murais e pelo site oficial da Prefeitura.
De acordo com o superintendente municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa, Cezar Marini, o sistema oferece uma interface intuitiva que simplifica o dia a dia de trabalho, promovendo a produtividade e a integração entre as áreas. “Nossa equipe treinou quase mil servidores que foram multiplicadores do uso do sistema. O sistema a partir de agora, vai facilitar o trabalho entre as secretarias e demais instituições públicas”, concluiu.
A Prefeitura de Porto Velho entra, a partir de agora, em uma era da transformação digital, onde fortalece ainda mais a proteção de dados, agiliza e organiza os processos, e oferece um serviço eficiente. “Esse sistema representa uma mudança para a nossa capital. A nossa gestão, vem atuando, e através dessa tecnologia consolidada, sem custos de licenciamento, vai facilitar o trabalho e agilizar decisões”, finaliza o prefeito Léo Moraes.
