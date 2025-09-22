Prefeitura de Pimenta Bueno leva iluminação pública à aldeia indígena Cinta Larga

Publicada em 22/09/2025 às 10h39
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito (SEMOSP), concluiu entre os dias 17 e 19 de setembro a instalação de iluminação pública na Aldeia Indígena Cinta Larga. A ação, realizada com recursos próprios do município, garante mais segurança, qualidade de vida e lazer à comunidade.
Foram instaladas 20 luminárias de LED de 80 watts em pontos estratégicos da aldeia, além de oito postes no campo de futebol, equipados com refletores de LED de 200 watts, assegurando maior eficiência e visibilidade durante a noite.
O resultado pôde ser visto de imediato. Com o campinho iluminado, os indígenas celebraram a conquista com uma animada partida de futebol noturno, simbolizando um momento de integração e alegria para toda a comunidade.
