Prefeitura de Ji-Paraná reforça ações de prevenção e capacitação na rede de saúde

Publicada em 05/09/2025 às 16h03
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue ampliando as ações voltadas à segurança assistencial e à qualificação dos profissionais que atuam no município. Recentemente, foram realizadas reuniões de alinhamento com médicos do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz (HM) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além de uma capacitação on-line sobre diagnóstico e manejo do Sarampo.
As reuniões ocorreram nos dias 25, 27 e 29 de agosto, organizadas pela Vigilância Epidemiológica e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HM. O objetivo foi esclarecer os fluxos de controle de infecção e vigilância do município, com ênfase nos médicos recém-contratados pelo processo seletivo, garantindo um atendimento integral, seguro e alinhado às normas de prevenção.
Já na terça-feira (3), médicos e enfermeiros participaram de uma capacitação virtual ministrada pelo médico infectologista Dr. Luís Henrique, com foco no diagnóstico e manejo de casos de Sarampo. A atividade foi promovida em parceria entre a Direção Clínica do HM, a CCIH e a Vigilância Epidemiológica, reforçando a preparação dos profissionais para identificar precocemente a doença e adotar as condutas adequadas, reduzindo riscos de transmissão e protegendo a população.
Com essas iniciativas, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em fortalecer a rede de saúde, investindo na formação contínua das equipes e garantindo que o atendimento prestado à comunidade seja cada vez mais seguro, eficaz e de qualidade.
