Prefeitura de Ji-Paraná realiza pintura em escolas municipais e reforça compromisso com a educação

Publicada em 10/09/2025 às 14h08
A Prefeitura de Ji-Paraná está executando um amplo trabalho de pintura nas escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa contempla tanto unidades da área urbana quanto da zona rural, como a Escola Paulo Freire, localizada na Linha 153, que já recebeu as melhorias.
Além da Paulo Freire, a Escola Vera Lúcia de Oliveira também teve a pintura concluída. Outras instituições, como Miriam Trajano Lopes, Ariel Viera Hilgert, Menino Jesus, Joaquim Pedro Mattos e Souza Goh, entre diversas unidades, já iniciaram os serviços. Ao todo, mais 17 escolas da rede municipal passarão pelo processo de revitalização.
Segundo a administração municipal, o investimento vai além da estética. A pintura representa uma forma de valorização e respeito aos estudantes e servidores que fazem parte do dia a dia escolar. O prefeito Affonso Cândido ressaltou que a ação simboliza o compromisso da Prefeitura em oferecer espaços renovados e acolhedores. “Estamos cuidando das nossas escolas para garantir ambientes mais agradáveis e motivadores. A educação merece esse olhar de atenção e respeito”, destacou.
O trabalho de revitalização nas escolas integra o planejamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e será estendido a todas as unidades, reforçando a importância de proporcionar locais adequados para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes ji-paranaenses.
