Prefeitura de Ji-Paraná inicia oficina para fortalecimento da atenção materno-infantil

Publicada em 22/09/2025 às 17h01
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Centro de Referência em Atenção Materno Infantil (CREAMI), iniciou nesta segunda-feira (22) a Oficina Tutorial 8, que segue até quinta-feira (25). O evento é voltado ao monitoramento e aperfeiçoamento da linha de cuidado da criança e da gestante no município.
A programação reúne tutores estaduais, municipais e do serviço, além da equipe técnica do CREAMI, que ao longo da semana irão avaliar processos, discutir melhorias e fortalecer a rede de atenção materno-infantil de Ji-Paraná.
Principais objetivos
Durante os quatro dias de atividades, estão previstas ações estratégicas como:
• Monitoramento do ciclo de atenção contínua da criança e da gestante;
• Planejamento de atividades do Núcleo de Educação Permanente (NEP);
• Melhoria dos processos de recepção, avaliação e cuidados relacionados à segurança do paciente;
• Discussão sobre a organização da rede materno-infantil no município;
• Oficinas práticas sobre gestão do cuidado e elaboração de plano de cuidados compartilhado.
Resultados esperados
Com a realização da oficina, a Prefeitura de Ji-Paraná busca identificar oportunidades de melhoria nos serviços, apoiar o planejamento de atividades do NEP, atualizar o plano de ação do ambulatório e promover maior integração entre as equipes da Atenção Primária em Saúde (APS) e da rede materno-infantil.
Também estão previstas atividades educacionais, participação em webinário de boas práticas da AAE e a elaboração de estudos de caso reais que irão subsidiar o plano de cuidados compartilhado, ampliando a capacidade de resposta dos serviços de saúde do município.
Compromisso com a saúde da população
A gestão municipal reforça que a realização de oficinas como esta demonstra o compromisso da Prefeitura em garantir um atendimento humanizado, qualificado e seguro para mães e crianças, fortalecendo a rede de saúde e promovendo avanços importantes para a população ji-paranaense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!