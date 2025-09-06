Prefeitura de Ji-Paraná fortalece ações da Semagri em apoio ao produtor rural e à formação acadêmica

Publicada em 06/09/2025 às 08h39
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), segue reafirmando seu compromisso com o homem do campo, oferecendo assistência técnica, apoio logístico e incentivo à formação de novos profissionais para fortalecer a produção rural no município.
Entre os dias 11 e 22 de agosto, a Semagri recebeu os estagiários do curso de Agronomia da Faculdade São Lucas. Acompanhados pelos engenheiros agrônomos Flávio e Pâmela, os acadêmicos puderam vivenciar a prática da coleta de solo, interpretação de resultados, além de visitas técnicas em propriedades de olericultura, cafeicultura e cacaueiros, incluindo uma visita à etnia Arara. Os estudantes também conheceram de perto os trabalhos internos desenvolvidos na secretaria, unindo teoria e prática em um aprendizado voltado às demandas do campo.
Apoio direto ao produto
As ações de extensão rural também avançaram em diversas localidades. Na 4ª Linha da Gleba G, a Semagri executou a escavação de valas para implantação de um biodigestor em parceria com a Emater e para armazenamento de silagem, fortalecendo a sustentabilidade na produção.
Na 2ª Linha de Nova Londrina, foram realizadas visitas técnicas às produtoras Rosângela, que já trabalha com milho e melancia e está expandindo para hortaliças de forma agroecológica, e Maria Araújo, que mantém produção diversificada de olericultura, prepara o solo para fruticultura e implantará a cultura do cacau, além de atuar na bovinocultura leiteira. Ambas já participam das vendas governamentais, fortalecendo a economia local.
Também houve a entrega de calcário aos produtores da Linha 16, Linha 12 e Linha Santa Rita, ação que melhora a qualidade do solo e garante maior produtividade.
O produtor Adeilson Mateus Porto, da 3ª Linha da Gleba G (Setor Nova Londrina), recebeu suporte da Semagri com extensão rural, horas-máquina e transporte para o escoamento da produção. Já a produtora Lirian Monique, também da Gleba G, que fornece alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e feiras de Ji-Paraná, foi atendida pela primeira vez, ampliando a rede de produtores beneficiados.
Compromisso com o campo
Com iniciativas que unem assistência técnica, apoio direto e incentivo à formação profissional, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça o compromisso da gestão municipal com os agricultores, garantindo melhores condições de produção, valorizando o trabalho no campo e assegurando alimentos de qualidade que chegam à mesa da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!