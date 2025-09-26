Prefeitura de Ji-Paraná apresenta unidade móvel odontológica para reforçar a saúde bucal da população

Publicada em 26/09/2025 às 14h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), apresentou nesta quinta-feira (25) a nova Unidade Móvel de Atendimento Odontológico, durante uma ação realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Felipe Anselmo, no bairro Capelasso. No local, diversas crianças já passaram por triagem e avaliação odontológica, marcando o início das atividades do novo serviço.
A van é uma clínica odontológica sobre rodas, totalmente equipada para oferecer atendimentos de qualidade. O veículo conta com ar-condicionado, cadeira odontológica moderna, iluminação de LED, aparelho de raio-X digital, compressor e estrutura completa para a realização de restaurações, cirurgias simples, limpezas e outros procedimentos.
Segundo a Semusa, a unidade móvel vai atuar de forma prioritária em creches e escolas municipais, ampliando o cuidado com a saúde bucal das crianças, mas também estará disponível em ações específicas para atender a população em geral. A próxima atividade já tem data marcada: 18 de outubro, no distrito de Nova Colina.
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), destacou a importância da nova unidade para aproximar os serviços de saúde da comunidade.
“Essa é a nossa nova van odontológica. Chegou agora e já está nas ruas, cuidando da saúde das nossas crianças. Hoje começamos no CMEI Felipe Anselmo, com triagem, orientação e pequenos procedimentos. Quem precisar de tratamento completo será encaminhado para a UBS. Esse cuidado começa na escola, mas continua com todo suporte da rede pública. E essa é só a primeira, já estamos garantindo mais uma van por emenda da deputada Cristiane Lopes. Esse é o nosso compromisso: cuidar dos pequenos, com saúde, educação, respeito e resultado. Vamos juntos, cuidar da nossa cidade”, afirmou o prefeito.
Com a chegada da unidade móvel, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso de levar prevenção e tratamento odontológico diretamente à população, garantindo mais qualidade de vida para todos os ji-paranaenses.
