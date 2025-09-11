Prefeitura de Ji-Paraná amplia capacitação de profissionais da saúde para reduzir mortalidade materna e infantil

Publicada em 11/09/2025 às 14h11
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue investindo na qualificação contínua dos profissionais que atuam na rede básica e especializada. Nesta semana, o Creami (Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil) promoveu mais uma capacitação voltada a médicos e enfermeiros dos 17 municípios da região central e do Vale do Guaporé, área de abrangência da unidade que é referência regional no acompanhamento de gestantes e crianças de alto risco.
De acordo com a enfermeira Rariene da Silva Leal, a iniciativa teve como foco a estratificação de risco e encaminhamento adequado de pacientes, além de orientações sobre alimentação saudável para gestantes e crianças. “Nosso papel é garantir que os profissionais estejam preparados para identificar precocemente os casos de alto risco e encaminhar corretamente ao Creami, garantindo um atendimento humanizado e eficiente”, destacou.
O evento contou com a participação de palestrantes da equipe multiprofissional do Creami e de gestores convidados:
• Alice Nascimento, diretora do Creami;
• Enfermeira Raquel Patrícia;
• Enfermeira Rariene da Silva;
• Nutricionista Thamara Thomazi;
• Ana Paula Silva, fisioterapeuta;
• Danielle Amaral, psicóloga;
• José Mário, obstetra.
O Creami é referência em atendimento especializado e conta com uma equipe multiprofissional formada por médico obstetra, pediatra, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. O objetivo é assegurar um acompanhamento integral, fortalecendo o vínculo entre atenção básica e atendimento especializado.
Entre as funções do Centro estão o atendimento assistencial, a produção científica, a gerência e supervisão de equipes e, principalmente, a educação permanente em saúde para usuários e profissionais. Essa estratégia tem trazido resultados expressivos: Ji-Paraná registra hoje um dos menores índices de mortalidade materna e infantil dos últimos 14 anos, com menos de dez casos por ano.
A enfermeira destacou ainda que as capacitações fazem parte de um calendário contínuo, com temas definidos em parceria com os municípios. Entre os próximos assuntos estão diabetes gestacional, hipertensão e hipotireoidismo. “Cada encontro é uma oportunidade de troca de experiências e de fortalecimento do atendimento na rede básica, que é a porta de entrada e o elo mais próximo das famílias”, explicou.
O prefeito Affonso Cândido (PL) ressaltou o compromisso da gestão em garantir avanços permanentes na saúde:
“Estamos trabalhando com seriedade e planejamento para salvar vidas. Cada profissional capacitado representa mais segurança e cuidado para as mães e crianças do nosso município e de toda a região. Esse é o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a saúde da nossa população.”
