Prefeitura de Ji-Paraná amplia capacitação de profissionais da saúde para reduzir mortalidade materna e infantil
Por Natália Pessoa
Publicada em 11/09/2025 às 14h11
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue investindo na qualificação contínua dos profissionais que atuam na rede básica e especializada. Nesta semana, o Creami (Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil) promoveu mais uma capacitação voltada a médicos e enfermeiros dos 17 municípios da região central e do Vale do Guaporé, área de abrangência da unidade que é referência regional no acompanhamento de gestantes e crianças de alto risco.

De acordo com a enfermeira Rariene da Silva Leal, a iniciativa teve como foco a estratificação de risco e encaminhamento adequado de pacientes, além de orientações sobre alimentação saudável para gestantes e crianças. “Nosso papel é garantir que os profissionais estejam preparados para identificar precocemente os casos de alto risco e encaminhar corretamente ao Creami, garantindo um atendimento humanizado e eficiente”, destacou.

O evento contou com a participação de palestrantes da equipe multiprofissional do Creami e de gestores convidados:

                •             Alice Nascimento, diretora do Creami;

                •             Enfermeira Raquel Patrícia;

                •             Enfermeira Rariene da Silva;

                •             Nutricionista Thamara Thomazi;

                •             Ana Paula Silva, fisioterapeuta;

                •             Danielle Amaral, psicóloga;

                •             José Mário, obstetra.

O Creami é referência em atendimento especializado e conta com uma equipe multiprofissional formada por médico obstetra, pediatra, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. O objetivo é assegurar um acompanhamento integral, fortalecendo o vínculo entre atenção básica e atendimento especializado.

Entre as funções do Centro estão o atendimento assistencial, a produção científica, a gerência e supervisão de equipes e, principalmente, a educação permanente em saúde para usuários e profissionais. Essa estratégia tem trazido resultados expressivos: Ji-Paraná registra hoje um dos menores índices de mortalidade materna e infantil dos últimos 14 anos, com menos de dez casos por ano.

A enfermeira destacou ainda que as capacitações fazem parte de um calendário contínuo, com temas definidos em parceria com os municípios. Entre os próximos assuntos estão diabetes gestacional, hipertensão e hipotireoidismo. “Cada encontro é uma oportunidade de troca de experiências e de fortalecimento do atendimento na rede básica, que é a porta de entrada e o elo mais próximo das famílias”, explicou.

O prefeito Affonso Cândido (PL) ressaltou o compromisso da gestão em garantir avanços permanentes na saúde:

“Estamos trabalhando com seriedade e planejamento para salvar vidas. Cada profissional capacitado representa mais segurança e cuidado para as mães e crianças do nosso município e de toda a região. Esse é o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a saúde da nossa população.”

