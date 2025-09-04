Prefeitura de Ji-Paraná acelera revitalização do entorno da Lagoa do Beira Rio

Publicada em 04/09/2025 às 14h10
Nesta quinta-feira, 04, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue avançando na revitalização do entorno da Lagoa do Complexo Beira Rio Cultural, conforme determinação do prefeito Affonso Cândido (PL). A obra já está em fase final, com nivelamento, compactação e aplicação de concreto na pista de caminhada, garantindo mais segurança e melhor estética ao espaço.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, o Beira Rio é um dos principais pontos de encontro das famílias aos fins de semana. “Esse é um importante espaço de lazer para a nossa população, que agora recebe melhorias significativas, como a limpeza da lagoa, a revitalização da pista de caminhada e a reestruturação da praça”, destacou.
O prefeito ressaltou ainda o compromisso da administração municipal em recuperar áreas públicas. “O Beira Rio estava abandonado, com um palco sem utilidade, fora dos padrões e sem iluminação. Com o trabalho que está sendo realizado, o espaço se tornará moderno, iluminado, com playground, área de convivência e pista de caminhada. Será um orgulho para Ji-Paraná e para toda a população”, afirmou.
A Semosp reforçou que sugestões da comunidade são sempre bem-vindas. Os moradores podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161 ou comparecer à sede da Secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
