Prefeitura de Jaru reforça frota própria do município com a aquisição de mais um caminhão

Publicada em 19/09/2025 às 08h19
A Prefeitura de Jaru adquiriu mais um veículo para a frota própria do município.
Desta vez, o investimento é um caminhão equipado com munck, prancha e reboque, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, adquirido com recursos próprios.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, o novo veículo é multifuncional e poderá ser utilizado em diversas frentes de serviço no perímetro urbano, zona rural e distritos. O caminhão serve também para realizar o transporte de maquinários, auxiliar na manutenção da rede pública de eletricidade e na construção de pontes e galerias de concreto.
O prefeito destacou ainda que Jaru conta atualmente com uma das maiores frotas próprias do Estado de Rondônia. “Nosso objetivo é continuar ampliando essa estrutura para garantir mais agilidade, eficiência e um atendimento cada vez melhor à nossa população”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!