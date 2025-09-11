Prefeitura de Jaru promove formação internacional em gerenciamento de crises para servidores da Educação Especial

Publicada em 11/09/2025 às 14h37
Entre os dias 08 e 12 de setembro, 24 servidores da rede de educação municipal de Jaru participam de um curso de formação PCM 22 (Professional Crisis Management), voltado exclusivamente para profissionais que atuam na Educação Especial. A capacitação acontece no Centro Municipal de Atendimento Especializado Multiprofissional – CEMATE, e é ministrada pela palestrante Franciane Heiden Rios.
A programação do curso, promovido pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, envolve treinamento técnico e capacitação específica para cuidadores e monitores, com foco na prevenção e manejo de crises, e também na reinserção do aluno no ambiente escolar.
A secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, ressaltou o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade e inclusiva, que corresponda à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). “O prefeito Jeverson Lima sempre reforça que a educação oferecida pelo município deve ser humanizada e baseada em práticas pedagógicas modernas, que respeitem a individualidade de cada aluno, por isso buscamos sempre oferecer cursos e capacitações para nossa equipe”, detalhou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!