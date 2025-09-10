Prefeitura de Jaru investe cerca de R$ 220 mil na compra de novos mobiliários e equipamentos para a saúde pública
Por ASSESSORIA
Publicada em 10/09/2025 às 08h36
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru realizou na última segunda-feira, 09, a entrega de diversos mobiliários e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, somente nesta etapa foram investidos cerca de R$ 220 mil na compra de computadores, notebooks, tablets, televisores, mesas, câmara fria móvel, carro de emergência e 20 novas longarinas. “Todos os itens foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, para atender pacientes do Hospital Municipal, Hospital da Criança e unidades básicas de saúde do município, conforme a necessidade de cada local. Dessa forma, conseguimos melhorar ainda mais o atendimento prestado à população”, disse.

O ato de entrega aconteceu no Centro de Saúde José da Silva Bernardo, localizado no bairro Residencial Savana, e contou com a presença da secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, e da secretária executiva de saúde, Kelly Coimbra.

Geral INFRAESTRUTURA
Imprimir imprimir