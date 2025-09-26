Prefeitura de Jaru inaugura na próxima terça-feira, 30, a nova escola de Bom Jesus

Publicada em 26/09/2025 às 14h19
A Prefeitura de Jaru realizará na próxima terça-feira, 30, a partir das 9h, a inauguração da nova escola de Bom Jesus. Além de ter sua estrutura ampliada, a escola agora também passará a contar com Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
A obra de mais de R$ 1 milhão foi custeada com recursos próprios da Prefeitura e envolveu a construção de novas salas de aula, construção da área de lazer, instalação de playground, reservatório de água, muro, passarela de entrada, troca de piso, reforma do sistema elétrico e da rede hidrossanitária.
O prefeito Jeverson Lima disse que a escola de Bom Jesus é mais um marco na evolução da rede municipal de ensino. “Este investimento faz parte do compromisso da nossa gestão de fortalecer a educação pública em Jaru e nos distritos. Investimos sempre em equipamentos, mobília, material didático, capacitar os profissionais e ofereceremos melhor estrutura possível aos nossos alunos. Por isso, quero convidar toda a população, especialmente os moradores de Bom Jesus para que possam celebrar conosco mais essa importante conquista", disse.
