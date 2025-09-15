Prefeitura de Jaru inaugura a Primeira Unidade de Triagem de materiais recicláveis do município

Publicada em 15/09/2025 às 09h10
Após a implantação do seu próprio aterro sanitário, a Prefeitura de Jaru deu mais um passo importante na gestão dos resíduos sólidos no município.
No último sábado (13), foi inaugurada a primeira Unidade de Triagem de materiais recicláveis, que garantirá o início da coleta seletiva no município. O serviço será executado por meio da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná – Coocamarji, referência em Rondônia pela experiência e eficiência neste segmento.
A Cooperativa contará com um veículo exclusivo para a coleta porta a porta, atendendo tanto residências localizadas na sede do município quanto nos distritos, realizando a coleta de materiais recicláveis como papel, plástico, vasilhames de vidro, alumínio, entre outros tipos de embalagens.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, a cooperativa ficará responsável por todo o processo, desde a coleta, transporte, triagem e venda dos recicláveis. Os catadores já atuantes em Jaru prestarão serviço à Coocamarji como cooperados. “Esta nova etapa na gestão de resíduos em Jaru significa dignidade, política sustentável e cuidado com meio ambiente”, destacou.
A Unidade de Triagem que receberá todo o material coletado está localizada na BR 364, número 1316, saída para Ouro Preto do Oeste, próximo à antiga Asberon.
Participaram da solenidade de inauguração o vice-prefeito Grécio Benedito, as vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, o presidente da Coocamarji, Celso Luiz, o prefeito de Theobroma e presidente do Cisan Central, Giliard Gomes, o secretário de meio ambiente e agronegócio, Cleverson Barbosa, além dos agora cooperados da Coocamarji.
