Prefeitura de Jaru constrói rede de drenagem na Marechal Rondon, no Setor 07

Publicada em 12/09/2025 às 15h09
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, trabalha na construção de uma rede de drenagem de águas pluviais na avenida Marechal Rondon, no trecho entre as ruas Hermano Santos e Benjamin Constant, no Setor 07.
A obra faz parte do cronograma de serviços voltados para a infraestrutura urbana e tem como objetivo garantir a boa vazão das águas na região.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a ação envolve a instalação de 190 manilhas e é executada com maquinário e recursos próprios da Prefeitura. “Esta obra é muito importante, principalmente com a aproximação do período chuvoso, pois evita alagamentos e também ajuda a manter o bom estado da pavimentação asfáltica nas ruas”, explicou.
