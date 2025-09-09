Prefeitura de Jaru conclui patrolamento da Linha 617; trabalho na Linha 615 já está em fase final

Publicada em 09/09/2025 às 08h21
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, concluiu na última semana o serviço de patrolamento da Linha 617.
Toda a operação de limpeza das laterais, encascalhamento e manutenção de bueiros foi realizada com maquinário e recursos próprios da Prefeitura. A equipe agora trabalha na Linha 615, e deve finalizar o patrolamento da via até a próxima quinta-feira, 11.
O prefeito Jeverson Lima reforçou que manter as vias rurais em bom estado de trafegabilidade é um compromisso permanente da gestão. “Desde junho, estamos trabalhando de forma consistente na melhoria das estradas, facilitando a locomoção de quem mora na zona rural e também favorecendo o escoamento da produção. Até o final do ano, o patrolamento terá alcançado 1.500 quilômetros de estradas”, explicou.
