Prefeitura de Jaru conclui obras de pavimentação na Rua Anita Garibaldi, no Setor 6

A Prefeitura de Jaru concluiu no último final de semana as obras de pavimentação asfáltica na Rua Anita Garibaldi, no trecho entre as ruas Rio Grande do Norte e Francisco Pantoja, no Setor 06.
O investimento foi realizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo Senador Jaime Bagattoli, com contrapartida de recursos próprios do município.
O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto a execução dos serviços e destacou os benefícios da obra.
“Além de facilitar o tráfego e garantir mais segurança para os moradores da região, esse investimento contribui diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida da população. Sabemos que este era um desejo antigo da comunidade e fico muito feliz, como gestor, de fazer parte desta conquista”, afirmou.
O prefeito também ressaltou que o programa de pavimentação segue avançando por toda a cidade. “Em apenas oito meses, já construímos mais de 18 quilômetros de asfalto novo e beneficiamos mais de 30 ruas em diversos bairros do município. Seguiremos trabalhando pelo progresso e desenvolvimento de Jaru”, completou.
