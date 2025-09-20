Prefeitura de Jaru capacita profissionais para atendimento no Hospital da Criança

Publicada em 20/09/2025 às 10h51
Nesta semana, A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e Núcleo de Educação Permanente do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, realiza a capacitação dos profissionais que irão atuar no novo Hospital da Criança, com foco no uso e operação dos equipamentos destinados ao atendimento infantil.
O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto a formação, ao lado da secretária de saúde, Jaíne Barboza, da secretária executiva de saúde de Rondônia, Eloia Duarte Rodrigues, da secretária executiva de saúde de Jaru, Kelly Coimbra, do diretor do Hospital Cristhian Gomes e do vice-diretor Carlos Daniel.
Durante o treinamento, os profissionais receberam instruções práticas sobre o atendimento neonatal em berço aquecido, manuseio de equipamentos de fototerapia, além da preparação e instalação de incubadora para o transporte de recém-nascidos.
A capacitação é realizada em parceria com a empresa Airmed Medical.
