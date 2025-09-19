Prefeitura de Guajará-Mirim realiza 1° Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025-2028

Publicada em 19/09/2025 às 08h33
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), promoveu na última quarta-feira, o 1° Fórum Comunitário do Selo Unicef, edição 2025-2028, realizado no auditório do Ministério Público.
O evento contou com a presença do prefeito Fábio Garcia, da primeira-dama e secretária da SEMTAS, Laís Selvita Barros Pinheiro de Oliveira, além das equipes do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade X, e do coral formado por estudantes da Escola Municipal Maria Liberty de Freitas. Secretários municipais também participaram, reforçando o compromisso do governo municipal com a promoção de políticas públicas voltadas para a infância e adolescência.
O Fórum Comunitário é uma etapa fundamental para o acompanhamento e avaliação das ações que buscam garantir os direitos das crianças e adolescentes no município.
Durante o encontro, foram discutidos avanços, desafios e estratégias para consolidar a participação da comunidade nas iniciativas do Selo Unicef, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes de Guajará-Mirim.
A secretária da SEMTAS, Laís Selvita ressaltou a importância do engajamento de todos: “Este fórum reforça o nosso compromisso com a infância e adolescência, promovendo um futuro melhor e mais justo para nossas crianças.”
O evento também contou com apresentações culturais, incluindo o coral The Ases da Escola Municipal Maria Liberty de Freitas, que emocionou os presentes com uma linda apresentação musical, fortalecendo a integração entre educação, cultura e políticas sociais.
