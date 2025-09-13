Prefeitura de Espigão promove ações de promoção e prevenção em saúde bucal na empresa Globoaves

Publicada em 13/09/2025 às 10h08
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, realizou nesta semana uma importante ação de promoção e
A iniciativa aconteceu na Van Odontológica, onde foram oferecidas consultas individuais com avaliação dentária e reforço das orientações sobre higiene bucal. O objetivo foi conscientizar os trabalhadores sobre a importância dos cuidados preventivos para manter a saúde oral em dia, evitando problemas como cáries, gengivites e demais complicações que podem comprometer o bem-estar.
Durante a ação, a equipe destacou práticas essenciais como a escovação correta, o uso de fio dental e a realização de consultas odontológicas periódicas, que são fundamentais para garantir qualidade de vida e prevenção de doenças.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Espigão D’Oeste reforça seu compromisso em ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, fortalecer a educação em saúde e incentivar hábitos que promovem o cuidado integral com todos os cidadãos.
