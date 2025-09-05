Prefeitura de Espigão do Oeste recupera nascentes na bacia Palmeiras

Publicada em 05/09/2025 às 14h24
Espigão do Oeste está garantindo o futuro da nossa água! Depois de enfrentar a grave crise hídrica de 2023, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, intensificou ações estratégicas para proteger nossos recursos hídricos e assegurar que esse cenário não se repita.
Entre as iniciativas, destacam-se 82 nascentes recuperadas na Bacia do Palmeira, trabalho fundamental para restaurar a capacidade natural de produção de água e fortalecer o abastecimento local. Mas não paramos por aí: estamos produzindo mudas para o reflorestamento das margens dos rios, ação essencial para evitar erosões, proteger a biodiversidade e manter o equilíbrio ambiental.
Outro passo decisivo é a ampliação do sistema de abastecimento de água, que conta com um projeto de grande porte: a captação de água diretamente do Rio Melgaço, em Pimenta Bueno, levando-a para o sistema de abastecimento de Espigão do Oeste. Uma obra estruturante que garantirá mais segurança e estabilidade no fornecimento de água para toda a população.
Essas medidas fazem parte de uma política pública responsável e planejada, unindo recuperação ambiental e investimentos em infraestrutura para proteger o bem mais precioso que temos: a água.
O compromisso da Prefeitura de Espigão do Oeste é claro e firme: agir hoje com determinação para que no futuro a população nunca mais enfrente a falta de água. Cuidar das nossas nascentes, reflorestar e ampliar o abastecimento é cuidar da vida, da saúde e do desenvolvimento do nosso município.
Prefeitura de Espigão do Oeste e Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Trabalhando para preservar, cuidar e garantir o futuro de todos.
