Prefeitura de Ariquemes realiza ação de conscientização em comemoração ao Dia da Árvore

Publicada em 22/09/2025 às 14h53
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), realizou nesta sexta-feira (21), em comemoração ao Dia da Árvore, uma grande ação de conscientização ambiental: o plantio simultâneo de árvores nas 27 escolas da rede municipal de ensino.
Foram plantadas cerca de 200 mudas de árvores nativas da região, envolvendo estudantes, professores e equipes escolares em um momento de aprendizado prático sobre a importância da preservação ambiental e do cuidado com o futuro sustentável da cidade.
Com a ação, cada escola recebeu mudas adequadas ao bioma local, reforçando o compromisso do município com a educação ambiental, a qualidade de vida e a construção de uma Ariquemes mais verde.
A atividade marca não apenas a celebração de uma data simbólica, mas também o fortalecimento da parceria entre escola e comunidade na formação de cidadãos conscientes e responsáveis pelo meio ambiente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!