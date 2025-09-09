Prefeitura convida população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2025

Publicada em 09/09/2025 às 09h22
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2025, que será realizada no dia 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), a partir das 8h, na Câmara Municipal de Vereadores.
O momento tem como objetivo apresentar, de forma clara e transparente, os dados sobre a gestão dos recursos públicos e as ações desenvolvidas no município durante o período.
A participação da comunidade é fundamental para garantir a transparência e o exercício da cidadania.
Local: Câmara Municipal de Vereadores
Data: 24 de setembro de 2025
Horário: 8h
Venha, participe e contribua para a construção de uma Ariquemes cada vez mais transparente e democrática!
