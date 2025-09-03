Por assessoria
Publicada em 03/09/2025 às 09h07
Espigão do Oeste, vamos celebrar o amor pela nossa pátria! O Momento Cívico de 7 de Setembro é o nosso convite para unir vozes, corações e histórias em um só sentimento: orgulho de ser brasileiro e de fazer parte desta terra que nos acolhe e nos inspira.
Data: 7 de setembro
Horário: 7h
Local: Em frente à sede da Prefeitura Municipal, Rua Rio Grande do Sul, nº 2800 – Bairro Vista Alegre
Traga sua família, amigos e vizinhos. Vamos juntos cantar o Hino Nacional, celebrar nossas conquistas e renovar a esperança de um Brasil cada vez melhor. O futuro se constrói com união, respeito e patriotismo.
