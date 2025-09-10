Prefeitura comunica que fará audiência pública referente ao 2.º quadrimestre no dia 24
Por ASSESSORIA
Publicada em 10/09/2025 às 09h16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SEMGOV

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura atendendo a previsão legal do § 4°, Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000), convida todos os Cidadãos Rolimourenses, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Demonstração e Avaliação dos Cumprimentos das Metas Fiscais referente ao 2° Quadrimestre de 2025 a acontecer no dia 24/09/2025 às 09:30 hrs, no Auditório da Câmara Municipal de Rolim de Moura.

EDSON BAVARESCO DIAS
Secretário Municipal de Governo

Geral ROLIM DE MOURA
