Por ASSESSORIA
Publicada em 10/09/2025 às 09h16
Publicada em 10/09/2025 às 09h16
Prefeitura comunica que fará audiência pública referente ao 2.º quadrimestre no dia 24.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SEMGOV
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura atendendo a previsão legal do § 4°, Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000), convida todos os Cidadãos Rolimourenses, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Demonstração e Avaliação dos Cumprimentos das Metas Fiscais referente ao 2° Quadrimestre de 2025 a acontecer no dia 24/09/2025 às 09:30 hrs, no Auditório da Câmara Municipal de Rolim de Moura.
EDSON BAVARESCO DIAS
Secretário Municipal de Governo
Comentários
Seja o primeiro a comentar!