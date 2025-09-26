Prefeitura comemora Dias Nacional e Internacional do Surdo com evento no Parque da Cidade

Publicada em 26/09/2025 às 16h00
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) realizará o encontro “Café com Libras”, com a comunidade de surdos de Porto Velho, para celebrar o Dia Nacional do Surdo (26 de setembro), o Dia Internacional do Surdo (30 de setembro), e lembrando também o Dia Internacional da Língua de Sinais, comemorado no dia 23 de setembro. O evento será no próximo domingo (28), a partir das 8h30, no Parque da Cidade.
Com tantas datas comemorativas relativas ao surdo, o mês de setembro, que já é o mês de luta da pessoa com deficiência, é também o período da campanha nacional dedicada à visibilidade, conscientização e valorização da comunidade surda. Ao longo do mês, a campanha destaca os direitos, a cultura e os desafios enfrentados por pessoas surdas no país.
Durante o “Café com Libras”, os participantes poderão compartilhar experiências, debater políticas públicas voltadas à acessibilidade. O objetivo é fortalecer o protagonismo da comunidade surda e ampliar o diálogo sobre inclusão em espaços públicos, escolas e serviços essenciais.
O “Café com Libras” é uma atividade que vai oportunizar maior interação entre a comunidade de surdos e a Prefeitura de Porto Velho, que já vem alinhando tratativas com a Associação dos Surdos de Porto Velho e a Associação de Surdos de Rondônia (Asro) para desenvolver projetos, programas e políticas públicas voltadas à inclusão da comunidade surda.
A Associação dos Surdos de Rondônia, por exemplo, participou de ações como o Feirão do Emprego promovido pela Prefeitura, que contou com intérpretes de Libras para garantir o acesso da população surda às oportunidades de trabalho. Essas parcerias visam construir políticas públicas com base na escuta ativa, respeitando o lema do movimento de autodefensores: “Nada sobre nós, sem nós”.
PARCERIA
A Prefeitura de Porto Velho fechou a parceria com a Escola de Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) para oferta de capacitação sobre acessibilidade para os servidores municipais.
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social tem buscado diálogo direto com as lideranças da comunidade surda, reconhecendo a importância de ouvir quem vive os desafios da acessibilidade diariamente.
