Prefeitura celebra avanço na alfabetização e investe na educação municipal

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na noite de quarta-feira, 10 de setembro, uma solenidade em homenagem a 151 alunos e 12 professores pelo desempenho nos programas de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (Paic) e de Alfabetização do Estado de Rondônia (Proalfa Rondônia). A cerimônia, que celebrou os avanços na alfabetização infantil, ocorreu no salão nobre da Escola Favoo e reuniu autoridades, educadores, estudantes e familiares.
O evento contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro e do vice-prefeito Aparecido Donadoni, além de autoridades como a vereadora Amanda Areval e a gerente regional de Educação, Nilta Moreira Braga Nunes. Representando a Semed, Peterson da Paz destacou o crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando 59 alunos foram homenageados, ressaltando o salto de Vilhena no cenário educacional. A gerente de governança da Sicoob Credisul, Ieda Nicolau, também participou da solenidade e presenteou os alunos com uma conta poupança no valor de R$ 100,00.
Em seu discurso, Flori destacou a evolução alcançada e lembrou a resistência enfrentada para que o município aderisse ao PAIC. Ele ressaltou o aumento do número de alunos com nota máxima no programa, que passou de 59 para 151. Além de parabenizar os homenageados, o prefeito detalhou os desafios e estratégias da gestão para aprimorar a educação, mencionando o alto custo do transporte escolar, de R$ 22 milhões anuais, em razão da falta de vagas em escolas próximas às residências dos estudantes.
Para mudar esse cenário, Flori Cordeiro anunciou um investimento de R$ 35 milhões na construção, ampliação e manutenção das escolas municipais, que, segundo ele, será “o maior programa de investimento de uma só vez da história da educação de Rondônia”. O prefeito também destacou a melhora no índice do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), que passou de 3,2 para 6,2 em sua gestão, evidenciando o sucesso das ações estratégicas voltadas à elevação da qualidade do ensino no município.
