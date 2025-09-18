Prefeitura beneficia famílias atendidas pelo CRAS com oficina de culinária

Publicada em 18/09/2025 às 14h42
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), em parceria com o Evolução Instituto de Ciência e Tecnologia e a empresa Bernardo Alimentos, está promovendo a oficina gratuita “Sabores e Vínculos na Cozinha”, voltada para as famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim dos Migrantes.
O projeto nasceu com o propósito de incentivar hábitos alimentares mais saudáveis e, ao mesmo tempo, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. As atividades envolvem práticas culinárias e dinâmicas educativas, sempre pensadas para atender às necessidades das famílias que fazem parte do CRAS.
De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Sirlene Muniz, a ação responde a uma demanda da população. “A iniciativa faz parte dos programas de inclusão da Semasf e visa abrir caminhos para o futuro das famílias atendidas. Além de aprenderem novas receitas, os participantes compartilham experiências e fortalecem os laços entre si. O curso começou em junho e segue até novembro, sendo oferecido a todos os usuários do CRAS Jardim dos Migrantes”, destacou.
Organizada e executada pela Semasf, a oficina “Sabores e Vínculos na Cozinha” também representa uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento para pessoas que desejam empreender no ramo da alimentação, sem nenhum custo de participação. As aulas acontecem semanalmente, nos períodos da manhã e da tarde.
Fotos: Elaine Antunes
