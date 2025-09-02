Prefeitura alerta: Queimada é crime e pode ser denunciada

Por ASSESSORIA
Publicada em 02/09/2025 às 14h43
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e da Defesa Civil, reforça o alerta à população sobre os riscos e as penalidades relacionadas às queimadas urbanas e rurais.
Além de provocar danos ao meio ambiente, as queimadas afetam a saúde da população, aumentam o risco de acidentes e são consideradas crime ambiental conforme a legislação vigente.
Denuncie
A comunidade pode e deve colaborar denunciando qualquer prática de queimada:
Central de Meio Ambiente: (69) 98169-9984
Corpo de Bombeiros: 193 ou (69) 3451-3193
A administração municipal reforça que a conscientização e o engajamento da sociedade são fundamentais para prevenir incêndios e preservar a qualidade de vida em Pimenta Bueno.
