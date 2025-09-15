Prefeitura alerta populacão para evitar queimadas ilegais
Por ASSESSORIA
Publicada em 15/09/2025 às 10h02
Tempo seco e dias quentes em Espigão do Oeste aumentam o risco de incêndios florestais e urbanos. A falta de chuva nessa época do ano cria as condições ideais para que pequenos descuidos se transformem em grandes queimadas.

Evite atitudes que causam incêndios:

• Não jogue bitucas de cigarro nas ruas e rodovias

• Não use fogo próximo à vegetação urbana ou rural

• Não queime lixo ou descartes residenciais

Mantenha os lotes limpos sem usar fogo

Ensine as crianças, brincadeiras podem virar tragédias

Queimadas trazem prejuízos ao meio ambiente, à saúde e à economia e em casos extremos podem tirar vidas. Além disso, provocar incêndios é crime ambiental.

Em caso de emergência ligue 193 Corpo de Bombeiros ou (69)3912-8070 Semame.

Vamos juntos proteger Espigão do Oeste, preservar a natureza e garantir um futuro mais seguro para todos.

