Prefeitura alerta populacão para evitar queimadas ilegais

Tempo seco e dias quentes em Espigão do Oeste aumentam o risco de incêndios florestais e urbanos. A falta de chuva nessa época do ano cria as condições ideais para que pequenos descuidos se transformem em grandes queimadas.
Evite atitudes que causam incêndios:
• Não jogue bitucas de cigarro nas ruas e rodovias
• Não use fogo próximo à vegetação urbana ou rural
• Não queime lixo ou descartes residenciais
Mantenha os lotes limpos sem usar fogo
Ensine as crianças, brincadeiras podem virar tragédias
Queimadas trazem prejuízos ao meio ambiente, à saúde e à economia e em casos extremos podem tirar vidas. Além disso, provocar incêndios é crime ambiental.
Em caso de emergência ligue 193 Corpo de Bombeiros ou (69)3912-8070 Semame.
Vamos juntos proteger Espigão do Oeste, preservar a natureza e garantir um futuro mais seguro para todos.
Compartilhe este alerta, marque familiares e amigos, e ajude a espalhar a conscientização.
