Prefeitura abre processo seletivo com vagas para médico ortopedista

Publicada em 01/09/2025 às 11h23
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão Organizadora nomeada pela Portaria Municipal nº 560/2025, torna público a abertura de Teste Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais, visando atender às ações do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PMAE), conforme Resolução nº 118/2025/SESAU-CIB e Proposta de Custeio MAC 63000686779202500.
O processo seletivo será realizado por análise documental, de caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 pontos ou mais.
A validade do resultado final será de até 6 meses, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. O contrato temporário terá duração de até 6 meses, prorrogável, desde que o prazo total não ultrapasse 2 anos.
Cargo disponível: Médico Ortopedista Vagas: 01
Carga Horária: 24h semanais
Remuneração*: Vencimento base: R$ 8.040,00 + Insalubridade: R$ 607,20 + Gratificação: R$ 55,00 por consulta ambulatorial realizada no HMMAN e demais unidades de saúde + Auxílio alimentação: R$ 1.000,00
* A remuneração final será composta pelo vencimento base, adicionais e gratificações previstas.
Requisitos: Diploma de nível superior em Medicina, registro em órgão de classe e especialização em Ortopedia
Inscrições:
Período: das 20h do dia 29/08/2025 até as 23h59 do dia 05/09/2025
Taxa: gratuita (não haverá cobrança de inscrição)Local: www.pimentabueno.ro.gov.br/concursos
Para mais informações, os candidatos devem acessar o edital completo disponível no site oficial da Prefeitura.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!