Prefeitura abre licitação de R$ 26,5 milhões para aquisição de máquinas e veículos

Por ascom
Publicada em 05/09/2025 às 15h27
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEMINSP), lançou o Pregão Eletrônico nº 101/PMJ/2025 para registro de preços visando a futura aquisição de caminhões, trator, pá carregadeira, escavadeira, retroescavadeira, guindaste (munck), rompedores hidráulicos, cortadores de grama e outros veículos.
O valor estimado do certame é de R$ 26.592.876,64. As propostas poderão ser cadastradas no site www.licitanet.com.br
a partir do dia 9 de setembro de 2025, encerrando-se em 19 de setembro, data em que também terá início a sessão pública às 9h10 (horário de Brasília).
O edital completo está disponível gratuitamente no portal da Licitanet e no site oficial do município (www.jaru.ro.gov.br
