Prefeito Léo Moraes diz que gestão prioriza Porto Velho acima de disputas partidárias

Publicada em 15/09/2025 às 15h09
Porto Velho, RO – O prefeito Léo Moraes (PODEMOS) declarou, na última quinta-feira (12), que sua administração tem como prioridade colocar os interesses da capital acima de divergências políticas. A afirmação foi feita durante a cerimônia de entrega de maquinários ao município.
Na ocasião, Moraes enfatizou que não condiciona parcerias a orientações partidárias ou ideológicas. Ele citou repasses de parlamentares como Lúcio Mosquini, Mauro Nazif, Lindomar Garçon e Mariana Carvalho, afirmando que os recursos destinados foram aplicados em favor da cidade. “Antes da nossa vaidade vem o interesse de realizar entregas. Cada um fala o que quer, mas eu não abro mão de defender o interesse do meu povo e da nossa brava gente de Porto Velho”, declarou.
O prefeito relatou ainda experiências anteriores como deputado federal, quando, segundo ele, valores enviados à capital não foram utilizados. “Sofri muito como deputado, encaminhei recursos e travaram projetos, deixaram dinheiro se perder. Isso é crime. Gostem de mim ou não, não tenho dúvidas de que vou tocar os projetos para quem merece: a sociedade. Acabou o período de constrangimento e de vexame para quem queria ajudar Porto Velho”, disse.
Entre os exemplos mencionados está a UPA da Zona Leste, obra que, segundo o prefeito, teve verba de seu mandato parlamentar, mas não foi executada. “Não entregaram a UPA da Zona Leste, nem a creche e outras obras que tiveram recursos do meu mandato. Mas não vou olhar para trás, nem citar nomes. Quem está na vida pública precisa estar atrás de um legado”, afirmou.
Ao concluir o discurso, Moraes disse que a atual gestão está no início e destacou a disposição de dialogar com autoridades de diferentes instâncias. “O trabalho está só começando. Estou dialogando com todos que têm mandato, com todas as autoridades. Assim vamos trilhar nosso caminho, removendo obstáculos, deixando interesses pessoais de lado e mantendo a bússola voltada para os interesses do nosso povo”, concluiu.
