Prefeito Léo Moraes destaca ações de gestão e anuncia programação para 111 anos de Porto Velho

Publicada em 10/09/2025 às 14h00
Na terça-feira (9), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, concedeu entrevista à Band FM para apresentar medidas e balanços do início de sua gestão. Ele afirmou que a administração municipal busca melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o vínculo dos moradores com a cidade.
Durante a conversa, o prefeito ressaltou a requalificação de espaços públicos e o trabalho de limpeza urbana. “Já conseguimos requalificar e entregar 35 praças em oito meses de mandato, e a praça tem o significado da convivência, da troca de experiências”, disse. Ele destacou que os espaços são essenciais para o convívio social e para o sentimento de pertencimento.
Léo Moraes também comentou o programa Cidade Limpa, responsável pela retirada de mais de 80 mil toneladas de entulho. Segundo ele, a iniciativa tem impacto direto na saúde pública. “Temos muitas doenças sanitárias que podem matar as pessoas que amamos. Tudo está conectado: nossa cidade é um ecossistema vivo que precisa de todo o cuidado”, declarou.
Outro ponto tratado foi a redução da tarifa de embarque na rodoviária municipal. O prefeito explicou que assinou decreto para diminuir o valor, após aumento realizado pela gestão anterior. “Essa redução é importante para os moradores de Porto Velho e para quem circula pelo local. Em relação à concessão, nós cumprimos determinação da Justiça que deferiu a necessidade de uma nova licitação”, destacou. Ele ainda citou problemas na estrutura da rodoviária, como falhas de climatização e banheiros, e anunciou previsão de climatização até outubro.
Sobre as finanças do município, Léo Moraes afirmou que a capacidade de investimento direto da prefeitura é de apenas 3%. Para ele, a inovação em arrecadação e gestão é essencial. “Estamos conseguindo inovar para reduzir custos à sociedade e equilibrar nossas contas. Queremos discutir ISS e outras contribuições, para que a prefeitura tenha capacidade de investimento”, declarou.
A entrevista também abordou as festividades de 111 anos de Porto Velho. O prefeito informou que a programação incluirá bolo de 111 metros, corrida, pescaria, passeio ciclístico e a retomada do trem. “Vai ser o maior aniversário da história de Porto Velho”, anunciou. Ele acrescentou que Dia das Crianças e Natal também terão grandes comemorações.
Ao comentar sobre desafios da gestão, Moraes relatou ter encontrado dívidas superiores a R$ 700 milhões e perdas de recursos por falhas administrativas. Ele também mencionou a redução de 85% nas queimadas ilegais no município. “Pedimos compreensão da sociedade. Estamos melhorando nossa infraestrutura, construindo grandes canais de drenagem”, explicou.
O prefeito finalizou agradecendo o apoio recebido nas ruas. “Muito obrigado pela forma como me recebem em toda a cidade. Ando bastante, e receber o carinho das pessoas é fundamental”, afirmou.
