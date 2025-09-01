Prefeito de Ji-Paraná Affonso Cândido recebe visita do presidente da Assembleia Alex Redano

Publicada em 01/09/2025 às 11h55
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, recebeu, hoje (31), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos). O encontro foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos (Republicanos) e o vereador Márcio Freitas (PL).
“Fui colega do presidente Alex Redano na Alero, e é uma satisfação recebê-lo em Ji-Paraná, como apoiador da nossa administração. Esta é mais uma amizade que continua para fazermos o município de Ji-Paraná crescer e ajudar a nossa população”, assegurou Affonso Cândido.
Segundo o presidente da Alero, na agenda política do interior desta semana, a visita ao município é obrigatória. “Continuo sendo um parceiro político de Ji-Paraná, com emendas, disposto a ajudar na administração do prefeito Affonso Cândido”, admitiu.
“É muito importante recebermos a visita do presidente Alex Redano em Ji-Paraná. Ele tem sido um parceiro, e tem contribuído com o município em várias situações em que precisamos. É um político que sempre podemos contar quanto precisamos”, garantiu Marcelo Lemos.
Para o vereador Márcio Freitas, o encontro com Redano foi uma oportunidade para apresentar as demandas do município. “Assim, fica mais fácil encaminharmos os pedidos da população que recebemos, para que tenhamos mais acesso tanto na Alero quanto no governo estadual”, frisou.
Alex Redano tem recursos destinados para a Corrida Internacional Marco Zero (R$ 150 mil), 44ª Expojipa (R$ 300 mil), aquisição de motocicletas para o Samu (R$ 200 mil), compra de materiais de consumo (R$ 200 mil), recuperação de estradas (R$ 2 milhões). Também estão garantidas emendas para o 1º Moto Rock de Ji-Paraná e aniversário do município (R$ 250 mil).
Foto: Eduardo Francisco
