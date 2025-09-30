Prefeito Affonso reforça compromisso com estradas rurais em boas condições o ano todo

Publicada em 30/09/2025 às 08h51
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensifica os trabalhos de recuperação das estradas vicinais no setor Riachuelo, atendendo determinação do prefeito Affonso Cândido (PL). Aproveitando o período do verão amazônico, as equipes aceleraram os serviços para garantir trafegabilidade e segurança aos moradores da região.
Nesta segunda-feira, 29, a Semosp destacou que as estradas rurais demandam manutenção constante. Por isso, os trabalhos seguem em várias frentes, com melhorias nos setores Gleba G, Itapirema, Setor das Duzentos e Riachuelo.
Na Linha 90, setor Riachuelo, os serviços incluem encascalhamento e patrolamento nos pontos mais críticos, além da limpeza das laterais e abertura de saídas d’água, medidas essenciais para o escoamento das chuvas. “Nosso objetivo é oferecer mais segurança aos moradores da zona rural, especialmente aos estudantes que dependem do transporte escolar diariamente. Esse trabalho preventivo evita transtornos e garante melhores condições de acesso”, ressaltou o prefeito Affonso Cândido.
O encarregado do setor Riachuelo, Ronair Teixeira, também enfatizou a importância das ações. “A manutenção das estradas é fundamental para a mobilidade da população e para o escoamento da produção rural. Estamos acompanhando de perto as demandas e intensificando os serviços conforme a determinação do prefeito Affonso Cândido. O compromisso da gestão municipal é manter as estradas em boas condições em qualquer período do ano”, afirmou.
