Prefeito Affonso Cândido concede entrevista à Rádio Alvorada e apresentou ações desenvolvidas pela gestão

Publicada em 10/09/2025 às 08h30
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), concedeu entrevista ao vivo à Rádio Alvorada (90,7 FM), na tarde desta terça-feira (9), a convite do jornalista Valdemar Camata. Durante o programa jornalístico, o chefe do Executivo respondeu perguntas do apresentador, de ouvintes e apresentou ações desenvolvidas pela gestão em prol do município.
Entre os principais temas abordados, o prefeito destacou as dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura. Ele citou um financiamento de R$ 60 milhões realizado na gestão anterior junto à Caixa Econômica Federal, por meio da linha de crédito Finisa. Segundo Affonso Cândido, a operação foi garantida com recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e, com juros, a dívida poderá ultrapassar R$ 160 milhões. "O débito é descontado automaticamente todos os meses. Não temos como interferir”, explicou.
O prefeito Affonso Cândido também falou sobre medidas de economia e reorganização administrativa. "Quando assumimos a Prefeitura, havia mais de 1.200 portarias; hoje são apenas 650. Na Controladoria-Geral do Município (CGM), temos servidor de carreira. Já na Secretaria de Planejamento (Semplan), havia 50 pessoas para apenas 20 computadores, precisando revezar. Fizemos ajustes importantes”, ressaltou.
Ao citar conquistas da atual gestão, destacou a criação da plataforma Contrata Jipa, que oferece agilidade e transparência nos processos de contratação, fortalecendo o desenvolvimento econômico local. Também mencionou o programa Avança Ji-Paraná, conselho de desenvolvimento estratégico e sustentável, que auxilia na formulação e execução de políticas voltadas ao crescimento social, econômico e ambiental do município.
Questionado sobre o concurso público anunciado no início do ano, Affonso Cândido afirmou que as vagas serão destinadas prioritariamente às áreas de Saúde e Educação, devido à carência de profissionais. "As informações já foram encaminhadas ao Tribunal de Contas (TCE-RO) e ao Ministério Público (MP-RO). Em breve, vamos publicar o edital”, confirmou.
No encerramento, respondeu a uma pergunta de ouvinte sobre a Caerd. "Precisamos encontrar uma solução definitiva para atender nossa população. O Governo do Estado criou as microrregiões e retirou o poder dos municípios. Portanto, temos que buscar, juntos, alternativas para resolver essa questão”, declarou.
Por fim, o prefeito agradeceu à emissora pelo espaço. "É sempre uma alegria compartilhar nosso trabalho com a população. Nesta semana iniciamos o asfaltamento do bairro Jorge Teixeira, uma ação em parceria com o Governo do Estado, que tem acolhido nossas demandas. Seguimos firmes nas tratativas para novas obras, parcerias e destinação de recursos para Ji-Paraná”, concluiu Affonso Cândido.
