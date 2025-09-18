Prefeito Affonso Cândido anuncia parceria com a Faculdade Estácio garantindo Fisioterapia no Hospital Municipal

Publicada em 18/09/2025 às 08h46
Nesta quarta-feira (17), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), anunciou uma importante parceria entre a Faculdade Estácio Unijipa e a Clínica de Fisioterapia do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz. O objetivo é oferecer aos pacientes internados suporte especializado em fisioterapia respiratória e motora, fundamental para acelerar a recuperação e reduzir o tempo de internação.
A iniciativa vai promover a integração entre o ensino e o serviço de saúde, proporcionando prática aos acadêmicos e fortalecendo a troca de conhecimento entre estudantes, professores e profissionais do hospital. Essa cooperação possibilita capacitação contínua, além de abrir espaço para pesquisas e projetos que ampliam o impacto positivo na saúde pública do município.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, a parceria traz benefícios para todos: “Com a parceria da Prefeitura e da Faculdade Estácio, todos nós ganhamos. Os alunos conquistam experiência prática, enquanto a população recebe atendimento especializado. Todos os pacientes internados passam a contar com fisioterapia dentro do Hospital Municipal, sem precisar se deslocar. É um atendimento humanizado, que reduz o tempo de internação, acelera a recuperação e garante mais qualidade de vida”, destacou.
O atendimento contemplará desde crianças com crises respiratórias até pacientes ortopédicos e casos de fisioterapia motora, sempre com cuidado especializado. "É conhecimento que se transforma em prática e prática que melhora a vida da nossa população. É assim que trabalhamos: unindo saúde, educação e oportunidade. Sempre fazendo mais por Ji-Paraná”, finalizou o prefeito.
